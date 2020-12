A agência de notação financeira Fitch Ratings Inc espera que Moçambique comece a apresentar uma recuperação económica gradual já em 2021, com um crescimento em termos reais do produto interno bruto (PIB) de 2,8 por cento. O crescimento do PIB deve acelerar no ano seguinte, atingindo 3,3 por cento, de acordo com um comunicado da Fitch, divulgado na última quarta-feira(dia 9).

“A retoma de projectos de infra-estruturas que foram adiados este ano pode estimular um crescimento superior à nossa estimativa [para 2021], embora continue a existir incerteza quanto ao calendário de implementação desses projectos”, referiu a agência de notação financeira.

A Fitch espera que o PIB de Moçambique apresente uma quebra, em termos reais, de 1 por cento este ano. Isto após um crescimento de 2,2 por cento em 2019, limitado pelos danos causados por dois tufões que atingiram o país nesse ano.

A agência de notação financeira acrescentou na nota que o desempenho económico de Moçambique em 2020 foi influenciado de forma negativa pelo fraco desempenho do sector mineiro, bem como pelo impacto nefasto da pandemia de Covid-19 no sector do turismo e na procura interna.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/fitch-preve-que-pib-de-mocambique-cresca-28-em-2021/