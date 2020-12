A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2020 (2020GMBPF), co-organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pelos Serviços do Comércio da Província de Guangdong, foi 13 de Dezembro concluída com sucesso, após três dias consecutivos de actividades. A edição deste ano teve um programa rico em pontos de destaque e diversão. Muitas das empresas expositoras manifestaram a sua satisfação sobre o resultado da participação, tendo ficado bastante agradadas com a adição de elementos como transmissão ao vivo e visitas guiadas que não só favorece a exploração do mercado comercial por parte das empresas como também facilita a aquisição dos produtos a gosto dos residentes e turistas. Segundo as empresas participantes, o evento teve um papel estimulador importante na economia das regiões de Guangdong e Macau, neste período epidémico.

Integração das acções online e offline consolida o efeito de promoção e de influência dos produtos das empresas expositoras

De acordo com a Sra. Ao, responsável de marketing da Ola Trading Company, Ltd., expositora na Zona de Exposição de Produtos Específicos de Macau, a empresa recebeu diversos contactos de negociação e consulta de empresas de comércio digital através da participação na Feira, o que certamente irá ajudar a promoção dos seus produtos no exterior. Quem ficou igualmente satisfeito pelo efeito da participação na Feira foi o Sr. Ho, director e COO da Macao Home Co., Ltd., o qual afirmou que a aplicação de serviços domésticos da sua empresa atraiu muitos residentes e turistas durante o evento.

Já o Sr. Zhang, director-geral de marketing da empresa Foshan Longtian Food Co., Ltd., expositor na Zona de Exposição de Produtos de Marca da Província de Guangdong, revelou que o número de participantes registado na Feira atingiu o esperado e que o valor das vendas deverá atingir 60 mil patacas, o dobro em comparação com o valor do ano passado. O Sr. Tang, responsável por outra empresa proveniente da mesma província, a Qinyuan 66 Trading Co., Ltd., explicou que, sendo esta a primeira participação da sua empresa na Feira, a ocasião serviu essencialmente para aprofundar o conhecimento sobre o contexto do mercado de Macau.

O Sr. Huang, gestor de clientes da empresa Guangdong Yantang Dairy Co., Ltd., que participou na recém estabelecida Zona de Exposição das Empresas Estatais de Guangdong, referiu que, através da participação na Feira, a empresa conseguiu firmar uma intenção de cooperação com uma plataforma digital de Macau que trabalha com serviço de take-away, por isso, ele acredita que esta nova parceria irá trazer mais de 200 ou 300 mil patacas de lucro anual à empresa. Já o Sr. Ao, director regional do departamento de comércio externo do centro de marketing da Guangzhou Pearl River Co., Ltd., revelou que a sua participação nesta edição da Feira teve o objectivo de promover novas gamas de cerveja e de conduzir o respectivo estudo de mercado, tendo cativado o interesse de muitos residentes de Macau e uma resposta muito positiva.

Por outro lado, segundo a Sra. Sou, secretária-geral da Associação Comercial de Indonésia de Macau e expositora na Zona de Exposição “Uma Faixa, Uma Rota”, muitas empresas indonésias têm confiança nas medidas de prevenção da epidemia da região de Macau, por isso, promovem os seus produtos no evento, com o apoio da Associação. A Sra. Hao, gestora de mercado de uma das empresas que se promoveu na Zona de Exposição dos Jovens Empreendedores, a Youwe (Zhuhai) Biotechnology Co., Ltd., manifestou a sua satisfação pelas sessões de transmissão ao vivo, uma vez que, através delas, a empresa conseguiu apresentar pormenorizadamente as características dos seus produtos, sob forma de actividades interactivas, o que atraiu o interesse de muitos consumidores em conhecer mais sobre os produtos expostos junto à banca da empresa.

O tema principal desta edição da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau é “Gastronomia Guangdong-Macau”, para o qual foi criada uma zona de exposição exclusiva, decorada com um muro de frutas extenso e um tabuleiro de “monopólio de Guangdong e Macau” que servem como pontos de check-in de fotografias. Juntamente a estes dois locais de interesse, o “Grande Palco de Guangdong e Macau” ainda proporcionou diversas actividades recheadas de diversão e animação, nomeadamente espectáculos de canto, dança e magia, jogos interactivos e sessões de promoção de produtos, entre outras, compondo um ambiente bastante efusivo e dinâmico. A Sra. Tam, uma visitante assídua que participa todos os anos na Feira, elogiou a diversidade de produtos nesta edição, tendo destacado especialmente os produtos alimentares. De acordo com a visitante vinda de Zhuhai, a Sra. Jiang, esta foi a sua primeira participação na Feira, resultada da sua confiança sobre os trabalhos de combate e controlo da epidemia desenvolvidos pela região. Durante o evento e devido à variedade de produtos, a Sra. Jiang adquiriu diversos produtos, num valor que excedeu as duas mil patacas.

Na manhã do primeiro dia da Feira, durante a realização do “Fórum de Cooperação em Inovação Científica e Tecnológica e Desenvolvimento Coordenado das Indústrias da Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau”, o Presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Dr. Lau Wai Meng, explicou que uma nova fase de reformas tecnológicas e industriais a nível internacional está a chegar de forma célere, o que impulsionará o desenvolvimento de mais cooperações na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e entre as diferentes regiões, assim como promoverá parcerias complementares e o desenvolvimento sinergético entre os sectores. Esta é uma conjuntura que, por um lado, privilegia ainda mais as vantagens que Macau apresenta, nomeadamente novos recursos de inovação tecnológica, economia de serviços e abertura ao exterior, e que, por outro lado, contribui para a construção do centro internacional de inovação de ciência e de tecnologia da Grande Baía Guangdong–Hong Kong–Macau e do corredor da ciência e tecnologia e da inovação Guangzhou–Shenzhen–Hong Kong–Macau, favorecendo a promoção do desenvolvimento nacional orientado para inovações e desenvolvimento económico baseado em duplo ciclo. Durante a manhã do primeiro dia, ainda foi organizada a visita guiada in loco da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2020, para mais de 50 representantes provenientes de sectores diferentes de Guangdong e Macau, nomeadamente restauração, comércio de produtos alimentares e plataformas de comércio digital, entre outros. Segundo a opinião de algumas empresas de Guangdong, esta visita não só contribui para conhecer as empresas e marcas de Macau, mas também proporciona oportunidades de estabelecer parcerias futuras e a subsequente entrada no mercado local. Algumas empresas de Macau, por seu turno, afirmaram que, através da visita guiada, conseguiram identificar algumas empresas para firmar possíveis cooperações.

Visitas a comunidades locais beneficiam a consolidação de conhecimento sobre as características próprias de Macau

A organização programou e coordenou visitas às comunidades locais nas zonas centro e sul da região para as empresas expositoras e visitantes, incentivando simultaneamente o consumo nos locais visitados. Uma das participantes nas visitas, a Sra. Chan, demonstrou a sua satisfação com a organização das visitas. Segundo ela, estas visitas permitem aos visitantes conhecerem melhor as características próprias, a cultura tradicional e a realidade do sector de serviços de Macau. Já os estabelecimentos comerciais das zonas centro e sul, por seu turno, receberam de bom grado os visitantes. Um dos comerciantes, o Sr. Ma, indicou que os participantes das actividades de exposição e convenção apresentam uma capacidade financeira habitualmente superior ao dos turistas comuns e que, além disso, as visitas guiadas às comunidades locais beneficiam a promoção de Macau para o mundo exterior.

A realização, por três dias consecutivos, da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2020 já está concluída. No entanto, os seus serviços online continuam activos. A organização irá carregar toda a informação relevante sobre as empresas expositoras e os seus produtos na página electrónica parapromoção permanente. Caso pretenda encontrar alguma empresa e respectivo produto em que tenha ficado interessado, visite a página oficial da Feira: www.guangdongmacaofair.com. A lista dos premiados do grande sorteioirá igualmente ser publicada na página oficial.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20LM326pP?16