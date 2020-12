Uma iniciativa de promoção ao acesso à televisão por satélite em Moçambique, financiada pela China e desenvolvida pela empresa chinesa StarTimes, foi oficialmente lançada pelo Governo moçambicano na sexta-feira, numa cerimónia que decorreu na província de Nampula, no norte do país, de acordo com a Xinhua.

O projecto, cujos trabalhos começaram em Maio de 2018, incluiu a instalação de 23 mil conjuntos de equipamentos em locais públicos, visando abranger um total de mil aldeias no país africano, segundo a agência oficial chinesa de notícias. Cerca de 2,5 milhões de residentes poderão agora ter acesso ao sistema de televisão por satélite, avançou a Xinhua.

Na cerimónia de lançamento do acesso à televisão por satélite, o Presidente moçambicano Filipe Nyusi agradeceu ao povo e ao Governo da República Popular da China pelo apoio à modernização das infra-estruturas de comunicação no país africano. Filipe Nyusi acrescentou que o projecto terá “grande impacto na promoção do bem-estar dos moçambicanos”.

O projecto irá contribuir também para a redução do fosso de informação entre as comunidades que vivem em zonas rurais e a população urbana do país, afirmou o Presidente moçambicano.

O Embaixador da China em Moçambique, Wang Hejun, disse durante a mesma cerimónia que o projecto resultou da cooperação pragmática entre a China e Moçambique.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/projecto-de-televisao-por-satelite-financiado-pela-china-beneficia-25-milhoes-de-mocambicanos/