A China está disposta a cooperar de forma mais estreita com Angola e outras nações africanas no combate à pandemia da Covid-19, de forma a impulsionar a recuperação económica e lançar bases para o reforço da cooperação mútua.

As declarações foram feitas num artigo de opinião do Embaixador chinês em Angola, Gong Tao, publicado no jornal angolano O País na semana passada, de acordo com um comunicado da Embaixada chinesa no país africano.

A China continua a trabalhar activamente no desenvolvimento de potenciais vacinas contra o coronavírus que causa a Covid-19, como forma de ajudar países em desenvolvimento como Angola nos esforços de prevenção e controlo da pandemia, disse Gong Tao no artigo de opinião.

“Com toda a força, China e Angola reiniciarão totalmente a economia o mais rápido possível e [irão] promover o desenvolvimento contínuo da cooperação amigável”, afirmou o diplomata.

