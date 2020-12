Há “um enorme potencial” para Cabo Verde expandir as suas exportações para a China, disse o Embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, num artigo de opinião publicado esta semana no jornal cabo-verdiano Expresso das Ilhas.

No artigo, intitulado “Desenvolvendo a Cooperação e Partilhando Oportunidades, China e Cabo Verde em Acção”, o diplomata defende uma maior cooperação entre os dois países, de acordo com um comunicado da Embaixada chinesa no país africano.

Du Xiaocong lembrou que o valor das exportações de Cabo Verde para a China atingiu US$28.700 em 2019, representando apenas 0,047 por cento do total das exportações cabo-verdianas no referido ano.

O diplomata sublinhou ainda que o Governo cabo-verdiano tem aproveitado, desde 2018, a participação na Feira Internacional de Importações da China, que se realiza anualmente em Xangai, para promover as exportações do arquipélago.

Du Xiaocong disse também que o Governo de Cabo Verde pretende que empresas chinesas participem no desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima da ilha de São Vicente, visto que a China é um parceiro de confiança do país africano.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

