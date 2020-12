A China continuará a reforçar a cooperação com Timor-Leste na prevenção e controlo da pandemia da COVID-19, bem como irá apoiar a recuperação económica do arquipélago asiático, afirmou o Embaixador da China em Díli, Xiao Jianguo.

Xiao Jianguo fez as declarações num discurso durante um encontro com a primeira-dama de Timor-Leste, Cidália Lopes Nobre Mouzinho Guterres, na terça-feira, referiu a Embaixada num comunicado.

O diplomata chinês foi também citado como tendo dito no encontro que a Embaixada da China apoiaria a fundação ligada à primeira-dama de Timor-Leste, com o objectivo de dar início a projectos nas áreas da educação, saúde e apoio social.

Cidália Mouzinho Guterres, também citada no comunicado, elogiou a China como o “primeiro país” a ajudar o arquipélago durante a pandemia, o que contribuiu para aumentar a confiança do povo timorense na luta contra a COVID-19.

Num outro comunicado, a Embaixada da China avançou que Xiao Jianguo teve um encontro, na segunda-feira, com o recém-nomeado Ministro do Petróleo e Minerais de Timor-Leste, Victor Soares. As partes discutiram novas oportunidades de cooperação entre os dois países, nomeadamente no sector petrolífero de Timor-Leste.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-vai-apoiar-recuperacao-economica-de-timor-leste-embaixador/