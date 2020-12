O Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau (IPM) lançou o “Livro Azul – Relatório sobre o Ensino do Português em Instituições de Ensino Superior da China (1960-2020)”.

A iniciativa pretende “retratar e resumir, de forma abrangente, a história, a situação actual, o futuro e o papel que Macau desempenha na área do ensino do português na China”, de acordo com um comunicado publicado esta semana pela instituição de ensino.

O relatório faz parte do esforço do IPM para promover o desenvolvimento conjunto do ensino da língua portuguesa em Macau, na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e no Interior da China, bem como para oferecer um apoio mais forte de quadros bilingues em chinês e português para a construção da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, lê-se no comunicado.

O IPM organizou no final de Novembro um congresso para celebrar os 60 anos do ensino de português no Interior da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/politecnico-de-macau-publica-relatorio-sobre-ensino-de-portugues-no-interior-da-china/