O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, teve no 17 de Dezembro um encontro com o membro do comité permanente da província de Shandong e secretário do comité municipal de Jinan, Sun Licheng e sua comitiva, tendo ambas as partes trocado opiniões sobre a cooperação na indústria de medicina tradicional chinesa, entre outros temas.

O Chefe do Executivo começou por dar as boas-vindas à comitiva que se encontra de visita a Macau. Referiu que, nos últimos tempos, os dois territórios têm criado fortes alicerces de cooperação na área do turismo, comércio e economia. O mesmo disse esperar que possam continuar a reforçar os contactos promovendo a economia e a mobilidade das pessoas nos dois sentidos. Acrescentou que Macau tem-se empenhado no desenvolvimento da diversificação económica e que a indústria da medicina tradicional chinesa representa um projecto-piloto de extrema importância. Macau não só tem aproveitado a vantagem do princípio “Um País, dois sistemas”, no desenvolvimento do sector, como também, apoiado a sua promoção nos mercados dos países da língua portuguesa, e contribuído para que a medicina tradicional chinesa do Interior da China venha a Macau desenvolver e criar uma plataforma, nomeadamente, no aperfeiçoamento do respectivo regime jurídico, para que seja possível, gradualmente, encaminhar a RAEM no sentido da diversidade, criando condições e um ambiente favorável.

O secretário Sun Licheng, por sua vez, referiu que, sob a liderança do Chefe do Executivo e do governo da RAEM, a coordenação do desenvolvimento económico de Macau e o combate e o controlo do novo tipo de coronavírus atingiram resultados evidentes demonstrando a importância científica e a superioridade do princípio “Um País, dois sistemas”. Referiu ainda que considera o desenvolvimento da medicina tradicional chinesa, em Macau, prometedora e a cidade Jinan rica em recursos de ervas medicinais e formação de quadros qualificados no ensino superior, lembrando que as empresas do sector irão reforçar a ligação com as homólogas de Macau, contribuindo para a diversificação adequada da economia local.

Estiveram também presentes no encontro, o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, o presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Lau Wai Meng, o membro do Comité Permanente do Partido Municipal de Jinan e vice-presidente do Município, Zheng Deyan, o secretário do comissão do Partido da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Shandong, Wu Jibiao, o presidente Nam Yue (Group) Company Limited, Zhou Xingting, o director do Gabinete para Assuntos Taiwan, Hong Kong e Macau em Jinnan, Xue Xinghai, o director da Comissão de Saúde de Jinan Ma Xiao’en e o director do centro de desenvolvimento de ciências da vida da cidade de Jinan da Zona de alta tecnologia Sha Junming.

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20LQDuBA7?0