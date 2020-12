A Embaixadora da China em São Tomé e Príncipe, Xu Yingzhen, diz que o desenvolvimento da China trará novas oportunidades e dará um novo ímpeto à cooperação entre os dois países.

O comentário foi feito num artigo de opinião publicado pela STP-Press, a agência noticiosa estatal são-tomense, de acordo com um comunicado da Embaixada chinesa no país africano.

A China vai envidar esforços para promover mais oportunidades de comércio e investimento em São Tomé e Príncipe, disse a diplomata. Xu Yingzhen acrescentou que o mercado chinês acolhe produtos agrícolas de alta qualidade provenientes da nação africana, e defendeu um aumento do turismo chinês para São Tomé e Príncipe.

A China também incentivará as empresas chinesas a investirem em São Tomé e Príncipe, apoiando o desenvolvimento de infra-estruturas, a modernização do sector agrícola e a industrialização do país, sublinhou a responsável.

As autoridades chinesas continuarão também a conceder bolsas de estudo a estudantes de São Tomé e Príncipe para prosseguirem os seus estudos na China, e irão continuar a prestar formação a funcionários são-tomenses, acrescentou Xu Yingzhen.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/desenvolvimento-da-china-traz-oportunidades-para-sao-tome-e-principe-embaixadora/