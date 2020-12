Realizou-se recentemente, em Lisboa, uma conferência sobre pequenas e médias empresas (PMEs) chinesas a actuar na Europa. O evento contou com a participação de vários representantes de PMEs chinesas, portuguesas e do resto da Europa, de acordo com a Xinhua.

Segundo a agência oficial chinesa de notícias, a conferência – realizada em formato online – foi co-organizada pela Câmara de Comércio Portugal-China PME (CCPC-PME) e pelo Banco Bison, de capitais chineses e com sede em Portugal. Os participantes na conferência discutiram o desenvolvimento e o contributo das PMEs chinesas na Europa, bem como a situação actual destas empresas no contexto da pandemia da COVID-19, referiu a Xinhua.

Chow Y Ping, Presidente e Fundador da CCPC-PME, afirmou durante a conferência que o organismo pretende criar um fundo de investimento para apoiar o desenvolvimento das PMEs.

A CCPC-PME irá também trabalhar com outras câmaras de comércio e universidades em Portugal para desenvolver uma plataforma de intercâmbio de informação entre PMEs chinesas em Portugal, noutros países europeus e na China, acrescentou o mesmo responsável.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/lisboa-acolhe-conferencia-sobre-pmes-chinesas-na-europa/