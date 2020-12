A primeira edição de uma conferência sobre investimento chinês e cooperação em infra-estruturas no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, foi realizada – em formato online , de acordo com o jornal brasileiro em língua chinesa NMQB.

A conferência atraiu vários participantes, incluindo governantes, académicos e representantes de empresas chinesas, câmaras de comércio e associações comerciais de Pernambuco. Os participantes discutiram oportunidades de cooperação e investimento entre a China e o Brasil, bem como as perspectivas para o investimento chinês em Pernambuco, segundo a publicação.

Yan Yuqing, Cônsul-Geral da China em Recife, afirmou durante a conferência que há grande potencial de cooperação entre a China e o Brasil no campo das infra-estruturas, inclusive no estado de Pernambuco, onde a cidade de Recife fica localizada. A diplomata acrescentou que este é o momento certo para investir no desenvolvimento de infra-estruturas naquele estado brasileiro.

Yan Yuqing disse também que a China e o Brasil devem reforçar a cooperação em “novos tipos de infra-estruturas”, numa referência ao desenvolvimento de redes de telecomunicações de tecnologia 5G, sistemas de inteligência artificial, centros de processamento de dados e projectos ligados à Internet das Coisas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

