Tendo em conta o importante papel de Macau como plataforma de cooperação entre a China e os Países da Língua Portuguesa e a promoção do intercâmbio económico, comercial e cultural entre estes países, o Instituto Politécnico de Macau (IPM), com o apoio do Jornal “Macao Daily News”, lançou a aplicação para telemóveis “Aprenda com Notícias CH-PT”. A aplicação utiliza o Jornal “Macao Daily News” como fonte de notícias para os seus utilizadores, apresentando-as num formato bilingue. Para além de divulgar as notícias do Interior da China e da RAEM nos Países da Língua Portuguesa, a aplicação ainda proporciona novos recursos de aprendizagem, tanto aos aprendentes de língua portuguesa provenientes da RAEM, do Interior da China e de outros países, como aos habitantes dos Países da Língua Portuguesa que pretendam aprender a língua chinesa.

A aplicação “Aprenda com Notícias CH-PT” é um produto de investigação científica, desenvolvida pelo IPM, que oferece notícias paralelas em chinês e português. O IPM tem vindo a dedicar-se à pesquisa e à investigação sobre a tradução automática, os megadados e outros aspectos da inteligência artificial, e esta nova aplicação baseia-se nas corpora paralelas bilingues e nas tecnologias de tradução automática mais avançadas a nível mundial com basa na rede neural, assim integrando e pondo em prática a vasta experiência do IPM no campo do ensino de língua e tradução chinês-português e da investigação científica realizada nesta área.

Sendo uma plataforma dinâmica de notícias bilingues, a aplicação “Aprenda com Notícias CH-PT” fornece as notícias mais recentes e mais populares aos seus utilizadores num formato bilingue. As notícias encontram-se divididas em três categorias: “Notícias Locais de Macau”, “Notícias da China” e “Notícias do Mundo “, incluindo informações noticiosas importantes e focos de discussão da RAEM, do Interior da China e dos Países da Língua Portuguesa. Além disso, para melhorar a experiência de utilização, a aplicação tem uma função de pesquisa de notícias, possibilitando a pesquisa dos tópicos mais populares e das palavras-chave, como “Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, Iniciativa “Uma faixa, Uma Rota”, etc..

A aplicação permite que os utilizadores tenham um acesso mais facilitado às informações da China e dos Países da Língua Portuguesa, na forma bilingue chinês-português, disponibilizando, ao mesmo tempo, materiais de aprendizagem bilingues para os aprendentes de chinês e de português. Os cidadãos de Macau, os profissionais locais e estrangeiros, os professores e estudantes de instituições de ensino superior e os outros interessados podem digitalizar o código QR e descarregar esta aplicação para os telemóveis, passando a ter acesso à informação e a usufruir das vantagens referidas. Para mais informações, por favor ligue 8599 6590.

(Instituto Politécnico de Macau)

