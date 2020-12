O Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português (CPC) do Departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau lançou uma página especial chamada “Artigos Temáticos Bilingues Chinês-Português” e organiza regularmente atividades para promover a aprendizagem da língua portuguesa e as culturas chinesa e portuguesa, ajudando a RAEM a desempenhar o papel de Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa.. Até agora, o Centro já publicou cinco artigos e vídeos sobre “Produção Legislativa Bilingue e Tradução Jurídica em Macau”, “Exames do CAPLE-ULisboa”, “O Amor Impossível” e “O Cinema muda a sua perspectiva?”.

No âmbito do “Minicurso da Tradução Jurídica Chinês-Português” organizado pelo CPC, publicou-se o artigo “A Produção Legislativa Bilingue e a Tradução Jurídica em Macau”. O artigo explica a produção legislativa bilingue e a tradução jurídica, bem como a sua relevância e estado atual. Indica-se no artigo que, para realizar o desenvolvimento estável da produção legislativa bilingue e da tradução jurídica da RAEM, é necessário atualizar sistemas e treinar profissionais da área relevante, isto é, profissionais que não só façam bem tradução, dominando as duas línguas, mas que também sejam proficientes na área do Direito.

As oficinas sob o tema “Exames do CAPLE-ULisboa” visaram esclarecer as caraterísticas dos exames do CAPLE-ULisboa e o Centro produziu vídeos para as apresentar, tentando ajudar mais participantes a prepararem-se bem para os exames.

O Centro também publicou os artigos “O Amor Impossível I” e “O Amor Impossível II”, os quais descrevem as histórias de amor de D. Pedro e D. Inês de Castro e do Imperador Xuanzong e a sua Concubina Yang.

Além disso o Centro convidou Ricardo de Almeida, director e realizador português, para orientar uma série de oficinas sobre a arte cinematográfica e que deram origem a um artigo, no qual se resume o impacto que os filmes podem ter na nossa vida.

Os artigos publicados na página bilingue chinês-português não só acompanham de perto as atividades realizadas pelo CPC, mas também apresentarão, entre outras áreas, a cultura, a história e a arte da China e dos países de língua portuguesa através das publicações que abrangem temas e questões diversas como histórias clássicas chinesas e portuguesas, poetas chineses e portugueses, os 24 Períodos Solares Chineses, vinho do porto e chá chinês, azulejaria e porcelana, fado, Shi Jing (Clássico da Poesia), entre muitos outros. . As publicações na página bilingue chinês-português constituem uma boa base pedagógica para os alunos da licenciatura e dos cursos de pós-graduação desenvolverem as suas competências nas línguas chinesa e portuguesa, nomeadamente nas áreas dos usos estéticos e lúdicos, que pressupõem, muito frequentemente, conhecimento de usos idiomáticos da língua e dos seus valores conotativos. Esta série de eventos a realizar mensalmente pelo CPC destina-se a promover o estudo e o intercâmbio cultural entre a China e os países de língua portuguesa.

Para saber maissobre os “Artigos Temáticos Bilingues Chinês-Português”, entre em: https://cpc.fah.um.edu.mo/chinese-portuguese-bilingual-theme-based-article-series/ e para mais informações, ligue para +853 8822 4532 ou envie um e–mail para BilingualCentre@um.edu.mo. dentro do horário de funcionamento.

Desde a sua criação em 2017, o Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português tem trabalhado para desenvolver a cooperação a curto, médio e longo prazo com outras entidades ou universidades na promoção de questões relacionadas com a educação e o desenvolvimento curricular, bem como a formação, o ensino e a aprendizagem do português dentro e fora de Macau.

(Universidade de Macau)

