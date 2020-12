O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, disse, no 20 de Dezembro, na recepção comemorativa do 21.º aniversário da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China (RPC), esperar que os diversos sectores de Macau continuem a difundir o espírito de amor pela Pátria e por Macau, se unam, avancem com sinergias, impulsionem a implementação do princípio «um País, dois sistemas» com características de Macau e contribuam para a concretização do sonho chinês da revitalização da nação chinesa.

O Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) realizou, esta manhã, às 09h30, no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a recepção comemorativa do 21.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau da RPC. Entre os convidados presentes a destacar o vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, Edmund Ho, o subdirector do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, Zhang Rongshun, o senhor Chui Sai On, o comissário em exercício dos Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM, Wang Dong, o comandante da Guarnição em Macau do Exército de Libertação do Povo Chinês (ELP), Coronel Xu Liangcai, o presidente da Assembleia Legislativa, Kou Hoi In, o presidente do Tribunal de Última Instância, Sam Hou Fai. O evento contou ainda com a presença dos membros do Conselho Executivo, deputados da Assembleia Legislativa, responsáveis dos serviços públicos, representantes de Macau na Assembleia Popular Nacional e na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e outras personalidades dos diversos quadrantes sociais, num total de cerca de 900 convidados.

O Chefe do Executivo disse que, este ano, marca o início da plena governação do V Governo da RAEM, e que tendo sido um ano extremamente difícil e invulgar. Acrescentou que a orientação atenciosa e o forte apoio do Governo Central, e esforço dos diversos sectores da sociedade, promovem o desenvolvimento estável da RAEM a todos os níveis e mantêm a estabilidade geral da sociedade, para além de se alcançar resultados positivos na prevenção e combate à pandemia, não havendo registo de mortes, infecção comunitária ou hospitalar e com uma baixa taxa de casos graves e uma elevada taxa de recuperação. Salientou que a retoma sucessiva da emissão de vistos individuais para Macau, a residentes do Interior da China, veio trazer dinâmica e vitalidade à economia local, a qual regista uma recuperação económica gradual.

Adiantou que, no próximo ano, assinala-se o início do 14º Plano Quinquenal Nacional e, também, o primeiro ano da implementação do 2.º Plano Quinquenal da RAEM. Sublinhou que, nesta nova fase de desenvolvimento e perante a nova conjuntura, se deve ter um novo pensamento imbuído de um espírito íntegro e inovador, como também aprofundar a construção de «um Centro, uma Plataforma, uma Base», participar de forma pragmática e ordenada na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e na iniciativa «Uma Faixa, Uma Rota», e ainda intensificar continuamente a integração de Macau na circulação económica nacional e o seu papel de elo na dupla circulação económica nacional e internacional, dando, assim, novos contributos para a reforma e abertura do País na nova Era.

Face à conjuntura interna e externa, que ainda são complexas e mutáveis, o governo da RAEM deve materializar as instruções e a essência dos discursos importantes do Presidente Xi Jinping, proferidos durante a sua visita a Macau no ano passado. Frisou que se deve estar atento à evolução da situação epidemiológica causada pelo novo coronavírus, garantindo que os trabalhos de controlo e prevenção da epidemia se realizem de forma rigorosa, efectiva e precisa, como também se deve implementar políticas financeiras proactivas e medidas e respostas oportunas e eficazes, promover a recuperação económica, apoiar com precisão as pequenas e médias empresas, garantir emprego aos residentes, optimizar as acções vocacionadas para o bem-estar da população e, em particular, intensificar os esforços para promover a diversificação adequada da economia, e haver um empenho na concretização do seu desenvolvimento sustentável.

O mesmo responsável indicou que vai continuar a promover a reforma profunda da Administração Pública e o avanço do sistema jurídico, a aumentar constantemente a qualidade da governação e o empenho na construção de um Governo moderno e orientado para servir com «integridade, eficiência, justiça e conveniência para os residentes e empresas». Acrescentou que se vai promover a criação do «Governo digital» com vista a elevar a eficácia administrativa e continuar a desenvolver acções de divulgação e promoção da Constituição Nacional e da Lei Básica, a cumprir as responsabilidades constitucionais de defesa da soberania, da segurança e dos interesses do desenvolvimento do País, e ainda a reforçar a consciência da segurança nacional dos residentes. Referiu que o governo continua a intensificar a coordenação e colaboração entre o Governo e a sociedade, consolidando a base sócio-política de amor pela Pátria e amor por Macau. Salientou que serão adoptadas medidas eficientes de prevenção efectiva de infiltração e intervenção de forças externas, de modo a garantir a estabilidade e a segurança da RAEM. Prometeu assegurar o sucesso das eleições para a VII Assembleia Legislativa, que se realizam no próximo ano, garantindo que decorram com imparcialidade, justiça e transparência.

Por fim, o Chefe do Executivo aproveitou esta oportunidade para apresentar os sinceros agradecimentos ao Governo Popular Central e às instituições do Governo Central em Macau pelo seu forte e constante apoio ao desenvolvimento da RAEM, às individualidades dos diversos sectores sociais pela atenção e apoio permanentes ao desenvolvimento de Macau, à população pelo seu empenho no progresso da RAEM e, também, a toda a equipa dos trabalhadores da Administração Pública pela sua dedicação e lealdade.

Antes da recepção, realizou-se, pelas 08h00 horas, a cerimónia do içar das bandeiras na praça Flor de Lótus que contou com a presença de cerca de 510 representantes do Governo e convidados. Entretanto, vários serviços públicos e associações realizaram uma série de actividades no âmbito das comemorações do 21º aniversário da RAEM.

