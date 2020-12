A Embaixada da China em São Tomé e Príncipe doou um lote de equipamento audiovisual à estação pública de televisão do país africano, a TVS. De acordo com uma nota da Embaixada, a TVS tem vindo a desempenhar um papel de relevo na promoção do intercâmbio entre os dois países, nomeadamente desde o reatamento das relações diplomáticas entre as duas nações, no final de 2016.

A cerimónia de entrega do equipamento decorreu na semana passada e contou com a participação da Embaixadora da China em São Tomé e Príncipe, Xu Yingzhen, e do Director da TVS, José Bouças.

Segundo a nota da Embaixada, Xu Yingzhen afirmou esperar que a TVS continue a servir de ponte de ligação entre os povos da China e de São Tomé e Príncipe. A diplomata acrescentou que a Embaixada chinesa vai continuar a apoiar o intercâmbio entre os dois países ao nível da comunicação social.

Por seu lado, José Bouças disse estar agradecido pelo apoio providenciado pela China à TVS ao longo dos últimos anos, nomeadamente através da doação de equipamento e da disponibilização de oportunidades de formação profissional para o pessoal da estação televisiva. Segundo acrescentou, a TVS vai continuar a ampliar a sua cobertura noticiosa da China, de forma a permitir que o público de São Tomé e Príncipe tenha um conhecimento mais aprofundado da cultura chinesa e da China contemporânea.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-oferece-equipamento-a-estacao-publica-de-televisao-de-sao-tome-e-principe/