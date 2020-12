A rede de transmissão e transformação de electricidade de Soyo-Kapary, em Angola, executada pela empresa chinesa Sinohydro Engineering Bureau 4 Co Ltd, foi oficialmente entregue às autoridades locais, noticiou o China Daily.

Todos os trabalhos constantes do contrato de adjudicação do projecto foram concluídos até 15 de Dezembro, em consonância com o acordado com as autoridades locais, sublinhou o jornal estatal chinês.

Segundo notícias anteriores, o projecto Soyo-Kapary representou um investimento de US$1,05 mil milhões e é parte essencial do sistema de abastecimento eléctrico à capital, Luanda, e à zona norte de Angola.

O projecto inclui nove subestações e linhas de transmissão com uma extensão total superior a 1.000 quilómetros, sendo o projecto com maior extensão do continente africano, refere a notícia.

Os trabalhos de construção da rede de transmissão e transformação de electricidade de Soyo-Kapary arrancaram em 2014. O projecto entrou em fase de produção no final de 2017.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/projecto-electrico-em-angola-por-empresa-chinesa-entregue-as-autoridades-locais/