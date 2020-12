A União Europeia (UE) doou 20 milhões de euros (US$24,58 milhões) a Angola, visando apoiar a recuperação e diversificação económica do país, noticiou esta semana a Lusa.

A verba, a ser aplicada nos próximos 36 meses, resulta de um protocolo assinado entre o Ministro da Economia e Planeamento de Angola, Sérgio Santos, e a Embaixadora e Chefe da Delegação da UE em Angola, Jeannette Seppen, revelou a agência noticiosa portuguesa.

O financiamento deve ser canalizado para diferentes tipos de projectos, incluindo no âmbito do ensino superior, formação técnica profissional, comércio e agricultura, segundo a notícia.

Em Setembro, as duas partes anunciaram – no seguimento de um encontro ministerial Angola-UE – que planeiam organizar, na primeira metade de 2021, um “evento de negócios de alto nível”, visando juntar empresários e responsáveis governamentais para “discutir melhorias no comércio e investimento”.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/%e6%ad%90%e7%9b%9f%e5%

90%91%e5%ae%89%e5%93%a5%e6%8b%89%e6%8d%90%e8%b4%8

82000%e8%90%ac%e6%ad%90%e5%85%83%e5%8a%a9%e7%b6%9

3%e6%bf%9f%e5%a4%9a%e5%85%83%e5%8c%96/