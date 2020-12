A China está a ultimar os preparativos para o envio, no início do próximo ano, de novas missões médicas a Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Um total de 35 elementos irá integrar as missões médicas, após terem recentemente completado uma formação de cinco meses, revelou o portal noticioso SCOL.com.

De acordo com o portal chinês, a organização das equipas médicas está sob a alçada da Comissão Nacional de Saúde, que contou com a colaboração do Governo Popular da Província de Sichuan.

O Subdiretor-geral da Comissão de Saúde e Planeamento Familiar da Província de Sichuan, Zeng Huajun, disse – citado pelo SCOL.com – que o envio regular de missões médicas para outros países coloca a China numa posição única a nível internacional, sendo um elemento importante da estratégia diplomática chinesa.

De acordo com a notícia, esta será a 23.ª vez que Sichuan vai enviar uma equipa médica a Moçambique, a 19.ª que tal acontece em relação a Cabo Verde, e a 18.ª no caso da Guiné-Bissau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

