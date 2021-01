Em consequência da propagação mundial da pandemia, a 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau foi realizada, em 2020, conjugando pela primeira vez um formato online e offline. Foi criada na página oficial do Secretariado Permanente, uma subpágina temática exclusivamente dedicada à Semana Cultural que atraiu mais de 35.000 visualizações da China e dos PLP. Foi assim criado um novo modelo em resposta aos desafios da actualidade onde se destaca uns excelentes resultados para o intercâmbio humano e cultural.

Organizada há mais de uma década, o evento organizado pelo Secretariado Permanente, apresentou pela primeira vez, nesta nova plataforma de intercâmbio cultural virtual, produções audiovisuais do Interior da China, Macau e de nove Países e Regiões de Língua Portuguesa, conteúdos nas vertentes de “Música & Dança”, “Artes Plásticas”,“Artesanato”, “Ensino da Gastronomia dos Países de Língua Portuguesa” e “Teatro”. Entre os diversos programas, a Gastronomia dos Países de Língua Portuguesa apresentou a maior incidência de cliques, consolidando a gastronomia como um dos elementos privilegiados no intercâmbio cultural sino-lusófono e em completa sintonia com o cartão de visita de Macau como “Cidade Gastronómica”.

Na passada edição, o Secretariado Permanente privilegiou uma campanha de promoção e divulgação online, utilizando não apenas publicidades de imagem no servidor Google e de texto em plataformas digitais como Youtube, Facebook e Wechat, como também utilizou as mais populares plataformas digitais como a aplicação “TikTok”, alcançando um público de 25 milhões em todo o mundo e ultrapassando, com esta cobertura, todas as edições anteriores em termos de divulgação mediática.

Na vertente offline, foram organizadas actividades no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os PLP, entre as quais as Exposições “1+3” e a “Visita Cultural Sino-Lusófona”, respectivamente Exposições de Artes Plásticas e Exposição sobre os resultados do Fórum de Macau, que somaram visitas de cerca de 700 pessoas. À margem das exposições, os Delegados dos Países de Língua Portuguesa do Secretariado Permanente animaram sessões de diálogos abertos e interações face-a-face com os estudantes.

No período pandémico, o Secretariado Permanente tem procurado, com inovação, promover de forma criativa, através dos instrumentos online e offline, a realização da Semana Cultural, dando maior visibilidade ao evento e aproveitando o papel de Macau como Plataforma, e extraiu experiências bem-sucedidas para próximas actividades a serem desenvolvidas pelo Secretariado Permanente.

