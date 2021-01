Dois investigadores brasileiros publicaram recentemente o livro “Primeira circum-navegação brasileira e primeira missão do Brasil à China (1879)”, avançou na quarta-feira a Xinhua.

A obra refere como esta missão levou à assinatura do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e a China, em Outubro de 1881.

Uma das autoras da obra, Marli Cristina Scomazzon, disse à agência noticiosa estatal chinesa que as relações bilaterais entre o Brasil e a China se têm desenvolvido bastante nos últimos anos.

No entanto, acrescentou a investigadora, “muitas pessoas não sabem que o intercâmbio entre os dois países tem uma longa história”. “A influência da cultura chinesa no Brasil começou logo no século XVII”, defende Marli Cristina Scomazzon.

Os autores consultaram numerosos arquivos para estudar a história dos laços entre o Brasil e a China e demoraram quatro anos para escrever um livro que, espera Marli Cristina Scomazzon, possa “ajudar a promover o desenvolvimento das relações bilaterais” sino-brasileiras.

