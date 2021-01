Foi criada na quarta-feira em Macau a Associação Promotora das Línguas e Culturas Chinesas e Lusófonas, para encorajar o intercâmbio entre a China e os Países de Língua Portuguesa, avançou a Lusa.

Entre os objectivos da associação estão o apoio e defesa do papel de Macau como ponte entre os blocos chinês e lusófono, assim como a promoção da aprendizagem das línguas e culturas da China e dos Países de Língua Portuguesa.

No campo do ensino da língua portuguesa, a associação quer promover a componente da cultura e costumes, nomeadamente a gastronomia, disse à Lusa um dos co-fundadores do grupo, Paulino Comandante.

Portugal e o Brasil vão ser os países prioritários nas acções iniciais de promoção da cooperação, disse o advogado macaense. “Com os restantes países lusófonos, vamos procurar desenvolver contactos”, acrescentou o responsável.

