Para aumentar o interesse dos estudantes do ensino superior de Macau na aprendizagem da língua portuguesa, incentivar mais estudantes para o estudo contínuo desta mesma língua, dando um novo impulso para a formação de quadros qualificados bilingues em chinês e português necessários à RAEM, a Direcção dos Serviços do Ensino Superior vai continuar a organizar, em 2021, a actividade “O Ser e Saber da Língua Portuguesa – Curso de Verão em Portugal”. Assim, é bem-vinda a inscrição e participação de todos os estudantes do ensino superior de Macau que reúnam os requisitos para esta actividade.

Podem inscrever-se os estudantes que são portadores do Bilhete de Identidade de Residente de Macau, que frequentam cursos de licenciatura no ano lectivo de 2020/2021, em regime de tempo inteiro, nas instituições do ensino superior de Macau ou no exterior, sem quaisquer conhecimentos prévios da língua portuguesa ( excepção para os finalistas deste ano lectivo); ou os que tenham o nível básico (nível “A1” ou que já tenham frequentado um curso de língua portuguesa durante dois semestres ou mais) ou níveis superiores de língua portuguesa (excluem-se os que utilizam o português como língua materna, que concluíram os ensinos primário e secundário em português, que frequentam cursos do ensino superior, em português como língua veicular, e, ainda, os finalistas, deste ano lectivo, dos cursos de licenciatura com a duração de quatro anos ou superior).

Criar uma plataforma diversificada de aprendizagem, e promover a aprendizagem dos estudantes

A actividade é realizada em duas fases. Na 1.ª fase é feito um curso básico de língua portuguesa e exame de conhecimentos de língua portuguesa. Os estudantes que não tenham bases de língua portuguesa podem, conforme os seus planos de estudo, participar no “Curso Básico de Língua Portuguesa” em Janeiro (turma do Ano Novo Lunar), Março (turma da Páscoa) ou Junho (turma do Verão) deste ano. O curso é realizado pela DSES, tem a duração de 50 horas de aula e um total de 200 vagas. Os participantes que possuam o nível A1 de língua portuguesa ou níveis superiores, devem obter aprovação no “Exame de Conhecimentos de Língua Portuguesa”, com 50 vagas. Os estudantes do ensino superior que reúnam os requisitos para a actividade podem inscrever-se on-line, a partir de hoje, na página electrónica do “Blog para os Estudantes do Ensino Superior de Macau” ( https://studentblog.dses.gov.mo ).

Além disso, a 2.ª fase da actividade será realizada durante o Verão, e a DSES divulgará futuramente, o regulamento e as disposições sobre esta fase do Curso de Verão em Portugal, consoante a situação da epidemia da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus. Dado a evolução contínua da referida epidemia, a DSES irá acompanhar estreitamente a situação de epidemia, e caso a actividade seja suspensa ou cancelada, a DSES irá, oportunamente, dar essa informação, devendo estar atento às respectivas informações.

Para mais informações, é favor consultar a DSES, pelo telefone (853)28345403 ou pelo e-mail ( studentblog@dses.gov.mo ).

(Direcção dos Serviços do Ensino Superior)

