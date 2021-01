Macau pode ajudar Dongguan a explorar e alargar as relações comerciais com os mercados lusófonos, defendeu no domingo Liang Weidong, Presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular da cidade do sul da China.

Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira pelo Governo de Macau, o responsável disse que Dongguan espera tirar partido das “grandes vantagens” de Macau no sector dos serviços.

Liang Weidong falava num encontro com o Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, que defendeu haver muito espaço para cooperação entre as duas cidades, combinando o fabrico industrial e cadeia de produção em Dongguan e a investigação e desenvolvimento em Macau.

Ho Iat Seng realizou uma visita de quatro dias a algumas das cidades da província de Guangdong que se inserem na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, incluindo Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, Foshan, Dongguan, Huizhou e Guangzhou.

