O laboratório chinês Kintor Pharmaceutical Ltd. anunciou que a análise preliminar de um estudo clínico no Brasil para tratamento da COVID-19 mostrou resultados “promissores” no tratamento de pacientes do sexo feminino.

Num comunicado divulgado no domingo, a Kintor revela que a percentagem de voluntárias hospitalizadas caiu de 17,1 por cento para 1,7 por cento, com nenhuma das pacientes a necessitar de internamento numa unidade de cuidados intensivos.

O estudo clínico deverá terminar o recrutamento de voluntários em Fevereiro e concluir a recolha de dados em Março, acrescenta a empresa. O estudo é liderado pela empresa norte-americana Applied Biology Inc.

No comunicado, o Presidente da Kintor, Tong Youzhi, disse que o medicamento pode aliviar significativamente os sintomas e prevenir a hospitalização de pacientes do sexo feminino com COVID-19.

Os resultados abrem caminho para a fase final de estudos clínicos num futuro próximo, disse o responsável.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/teste-de-medicamento-contra-covid-19-com-resultados-promissores/