O Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, acredita que em Shenzhen há muitas empresas que podem aproveitar o papel de plataforma que Macau desempenha para explorar os mercados dos Países de Língua Portuguesa.

Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira pelo Governo de Macau, o Chefe do Executivo disse estar empenhado em encorajar o registo de produtos da medicina tradicional chinesa, que poderão depois ser vendidos na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e mais além.

Ho Iat Seng falava num encontro com o Secretário do Comité do Partido Comunista de Shenzhen, Wang Weizhong.

Shenzhen quer aproveitar o papel de Macau como plataforma comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa para incrementar o intercâmbio e a integração com os mercados lusófonos, disse Wang Weizhong, citado no comunicado.

Ho Iat Seng realizou uma visita de quatro dias a algumas das cidades da província de Guangdong que se inserem na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, incluindo Shenzhen.

