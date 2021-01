A Natura & Co vai entrar no mercado chinês este ano com a marca de origem australiana Aesop, anunciou Roberto Marques, Presidente e Director-Executivo do grupo brasileiro de cosméticos.

Numa entrevista ao jornal brasileiro Exame, publicada na segunda-feira, o responsável revelou que o grupo já registou a marca Natura em caracteres chineses e está actualmente a registar os seus produtos no Interior da China.

O grupo vai arrancar com produção local no Interior da China, uma vez que a dimensão do mercado “justifica” essa aposta, disse Roberto Marques ao jornal brasileiro.

A China é o segundo maior mercado de cosméticos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e o Presidente da Natura acredita que se torne o maior mercado nos próximos três a quatro anos.

O grupo pretende lançar a marca The Body Shop no Interior da China em 2022, seguida da marca Natura, sempre respeitando o princípio de não realizar testes em animais, sublinhou Roberto Marques.

