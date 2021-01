A Faculdade de Estudos Hispânicos e Portugueses da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim inaugurou na quarta-feira o Centro Nacional de Formação de Professores de Espanhol e Português.

Num comunicado, a Faculdade sublinha que vários conceituados oradores e académicos participaram na cerimónia de inauguração, a que se seguiu o Fórum de Formação de Professores de Espanhol e Português na China.

O objectivo do Centro é fornecer formação abrangente aos professores chineses que ensinam espanhol e português para reforçar o desenvolvimento da educação nas duas línguas no Interior da China, refere o comunicado.

Segundo a Rádio China Internacional, cerca de 300 peritos, professores e estudantes de espanhol e português de universidades e centros de investigação no Interior da China participaram na cerimónia.

O ensino da língua portuguesa tem crescido rapidamente na China à medida que os laços económicos e comerciais do país com a América Latina e a África aumentaram, sendo que mais de 40 universidades do Interior da China têm actualmente licenciaturas em português, sublinha a rádio estatal chinesa.

