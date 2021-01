A Guangxi Luobawang Food Co. Ltd., uma fabricante de massa de arroz com molho de caracol, vai em breve começar a exportar esta especialidade da cidade chinesa de Liuzhou para Portugal, Bélgica e Países Baixos.

Chen Zihao, responsável da Guangxi Luobawang pelas vendas para o estrangeiro, revelou ainda que a empresa já começou este ano a enviar massa pronta a cozinhar para Singapura, Alemanha e Itália.

A cidade da província de Guangxi exportou massa no valor de 30 milhões de yuan (US$4,6 milhões) no ano passado, 35 vezes mais do que em 2019, revelou Wu Chunlan, dos Serviços de Alfândega de Liuzhou.

A massa de arroz com molho de caracol foi vendida para 14 países e territórios no ano passado, incluindo pela primeira vez para a Argentina, Rússia e países africanos, referiu o Liuzhou Daily.

As exportações começaram a crescer em Março de 2020, apesar da crise económica causada pela pandemia da COVID-19, disse ao diário estatal chinês Wu Chunlan.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/fabricante-chinesa-exporta-massa-de-caracol-para-portugal/