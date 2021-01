A empresa 99, uma start-up brasileira de mobilidade urbana, vai oferecer 60 mil viagens grátis a pessoal médico envolvido na vacinação contra a COVID-19 em São Paulo, avançou na terça-feira a Xinhua.

A 99, detida pela empresa chinesa Didi Chuxing Technology Co. Ltd., vai ainda apoiar a distribuição de material relacionado com a campanha de vacinação na cidade do sudeste do Brasil, revelou a agência noticiosa estatal chinesa.

A Didi Chuxing já tinha lançado no Brasil o projecto “Herói Didi”, que oferece ao pessoal médico da linha da frente entrega de comida e viagens gratuitas ou em condições preferenciais.

Mônica Calazans, uma enfermeira de 54 anos de São Paulo, foi a primeira pessoa a ser vacinada contra a COVID-19 no Brasil, recebendo uma dose da CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech Ltd., avançou no domingo a agência noticiosa Reuters.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

