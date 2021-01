Em 21 de Janeiro, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, recebeu uma delegação chefiada pelo Membro do Comité Permanente do Município de Qingdao, Director do Conselho de Gestão da Zona de Demonstração de Cooperação Económica e Comercial Local da Organização de Cooperação China-Shanghai, Dr. Liu Jianjun.

Durante o encontro, as duas partes trocaram opiniões sobre o estabelecimento do contacto estreito, o desempenho das vantagens de Macau enquanto plataforma e a promoção melhor da cooperação económica e comercial entre o Município de Qingdao, a Zona de Demonstração e os Países de Língua Portuguesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

