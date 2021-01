A fabricante estatal chinesa de automóveis e veículos comerciais JAC Motors entregou este mês o primeiro lote de camiões ligeiros eléctricos N55 EV à subsidiária brasileira do grupo alimentar norte-americano Pepsi Co Inc.

Segundo o portal noticioso chinês MyCar58, a JAC Motors trabalhou com a PepsiCo Brasil para levar a cabo, antes da entrega, um teste dos camiões que se prolongou durante um mês.

Eduardo Sacchi, Director Sénior de Operações Estratégicas da PepsiCo Brasil, disse que quer continuar a cooperar com a JAC Motors em mobilidade eléctrica, para atingir as metas ambientais do grupo.

Foi a primeira vez que a JAC Motors entregou veículos comerciais eléctricos no estrangeiro e a empresa quer continuar a expandir o negócio para novos mercados, refere o portal noticioso chinês.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/fabricante-chinesa-faz-primeira-entrega-de-camioes-electricos-no-brasil/