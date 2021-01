O Ministro do Ambiente e Transição Energética de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, e o Ministro dos Recursos Hídricos da China, E Jingping, vão co-presidir à 8.ª Conferência do Diálogo de Alto Nível da Plataforma China-Europa para a Água (CEWP, na sigla inglesa), que começa hoje.

Num comunicado, a CEWP revela que irá decorrer hoje um seminário sobre cooperação científica e tecnológica e um workshop de negócios, seguido de um encontro ministerial amanhã.

Todos os eventos da Conferência do Diálogo de Alto Nível da CEWP irão, pela primeira vez, decorrer em formato virtual.

Portugal assumiu oficialmente a presidência do Conselho da UE a 1 de Janeiro.

Representantes de 35 empresas chinesas e 25 portuguesas do sector da água participaram na anterior Conferência do Diálogo de Alto Nível da CEWP, que decorreu em 2019 na cidade de Guimarães, no norte de Portugal.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/ministro-portugues-preside-a-conferencia-da-plataforma-china-europa-para-a-agua/