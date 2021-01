Dois dirigentes do Ministério da Educação da China encorajaram o Instituto Politécnico de Macau (IPM) a desempenhar o papel de plataforma e elo de ligação com os Países de Língua Portuguesa.

Xu Yongji, Sub-Director Executivo do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong, Macau e Taiwan do Ministério da Educação, incentivou o IPM aumentar a qualidade do ensino e dos quadros que forma.

Li Qiang, Sub-Chefe do Departamento de Assuntos dos Estudantes das Instituições do Ensino Superior do Ministério da Educação, encorajou o IPM a continuar a desenvolver o estudo científico a pensar na sua aplicação.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, o IPM revela que os dois dirigentes visitaram o Instituto no domingo, tendo passado pelo Centro de Investigação de Engenharia em Tecnologia Aplicada à Tradução Automática e Inteligência Artificial.

O Centro, que conta com o apoio do Ministério chinês da Educação, foi inaugurado há cerca de um ano.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

