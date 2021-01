A China autorizou três matadouros brasileiros a retomar a exportação para a China, anunciaram na quarta-feira as produtoras de carne JBS S.A. e Cooperativa Central Aurora Alimentos.

Segundo a Reuters, a JBS revelou que as autoridades chinesas levantaram as restrições a um matadouro de suínos e outro de frangos, operados pelo grupo no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Um porta-voz da Aurora Alimentos confirmou à agência noticiosa que também um matadouro de suínos da empresa, situado no estado de Santa Catarina, foi autorizado a retomar as exportações para a China.

A JBS sublinhou que actualmente opera cerca de 25 matadouros autorizados a exportar para a China.

As produtoras de carne de Santa Catarina gastaram 55 milhões de reais (US$10,36 milhões) em 2020 para reduzir o risco de contaminação da carne pelo novo coronavírus, disse à Reuters Jorge Lima, Director Executivo do Sindicato das Indústrias de Carnes em Santa Catarina.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/china-reabre-mercado-a-tres-matadouros-brasileiros/