O grupo estatal chinês China Three Gorges Corp. (CTG) anunciou a instalação com sucesso da primeira turbina de um parque eólico flutuante no estuário de Moray, ao largo do norte da Escócia, um projecto conjunto com a eléctrica portuguesa EDP – Energias de Portugal.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, a CTG sublinhou que, “graças ao apoio e cooperação de todas as partes”, a turbina foi instalada, tal como previsto, na semana passada, apesar do impacto negativo da pandemia da COVID-19.

O parque deverá entrar em operação em Abril de 2022, com uma capacidade instalada de 950 mil quilowatts, o suficiente para satisfazer as necessidades energéticas de mais de 100 mil famílias.

A CTG e a EDP assinaram, em Outubro de 2015, um acordo de cooperação para a apresentação de uma proposta conjunta para um parque eólico flutuante no estuário de Moray.

A proposta venceu o concurso público em Setembro de 2017, tornando-se assim o primeiro projecto eólico flutuante de grandes dimensões desenvolvido por uma empresa chinesa na Europa.

