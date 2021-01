O Gabinete dos Negócios Estrangeiros de Sichuan anunciou na semana passada que a província do sudoeste da China assinou recentemente um memorando de amizade e cooperação com Bissau, a capital da Guiné-Bissau.

Num comunicado, o Gabinete refere que os dois lados irão encorajar empresas e organizações de ambas as regiões a cooperar em áreas como o comércio, infra-estruturas, agricultura, gestão florestal, cultura e saúde pública.

O Gabinete do Primeiro-Ministro da Guiné-Bissau, Nuno Gomes Nabiam, enviou em Agosto de 2020 uma carta às autoridades de Sichuan a propor um reforço do intercâmbio com a província chinesa.

Sichuan encetou então negociações para um acordo que prevê o reforço da cooperação pragmática com a Guiné-Bissau, no âmbito da iniciativa chinesa “Uma Faixa, Uma Rota”.

Este é o primeiro acordo de cooperação assinado este ano entre Sichuan e autoridades locais estrangeiras, sendo Bissau a sexta cidade ou região africana a estabelecer relações mais estreitas com a província chinesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

