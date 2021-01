A Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China (CCPC-PME) vai assinar hoje um acordo de cooperação com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, no centro de Portugal.

Numa nota enviada na semana passada à comunicação social, o Presidente da CCPC-PME, Chow Y Ping, refere que as duas entidades irão também criar um grupo de trabalho para desenvolvimento e cooperação.

A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo é composta por 13 municípios, com uma população de cerca de 250 mil pessoas.

A CCPC-PME tem actualmente 89 membros, incluindo 47 empresas ou indivíduos provenientes de Portugal e 42 de Macau, Hong Kong, Interior da China e Singapura, revelou no início de Janeiro o Ponto Final.

A associação, criada em Maio passado, estabeleceu já 14 escritórios de representação na China, incluindo em Macau, sublinhou o jornal de língua portuguesa de Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/camara-portugal-china-pme-assina-acordo-com-municipios-portugueses/