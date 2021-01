As celebrações do Ano Novo Chinês na capital portuguesa, Lisboa, vão este ano decorrer em formato digital, devido à pandemia da COVID-19, avançou na semana passada a TimeOut.

A programação das celebrações, organizadas pela Embaixada da China em Portugal e pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), ficará disponível na Internet a partir de quinta-feira.

Segundo Li Ji, Conselheira Cultural da Embaixada chinesa em Lisboa, a programação inclui “muitas atracções culturais” de artistas do Interior da China, Portugal e Macau.

O festival não terá os habituais desfiles de rua e actividades ao ar livre, mas serão instaladas lanternas vermelhas em várias ruas de Lisboa, referiu a revista portuguesa.

As celebrações do Ano Novo Chinês constituem “um marco da cidade de Lisboa e são porventura as celebrações da comunidade estrangeira residente em Lisboa que têm mais significado e maior participação”, disse Alberto Laplaine Guimarães, Secretário-Geral da CML.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

