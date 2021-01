A gigante tecnológica chinesa Huawei Technology Co. Ltd. contratou o antigo presidente brasileiro Michel Temer como consultor jurídico para o 5G, a quinta geração de telecomunicações, no Brasil.

Num comunicado citado pelo NetEase, a Huawei refere que a contratação de Michel Temer, professor de Direito Constitucional e advogado, mostra que o grupo está “empenhado na transparência com todos os intervenientes”.

O leilão do espectro para o 5G no Brasil estava originalmente marcado para Março de 2020, mas foi adiado devido à pandemia da COVID-19. Tal leilão deverá acontecer no início deste ano, refere o portal noticioso chinês.

A Huawei planeava investir um total de 40 milhões de reais (US$7,32 milhões) em pesquisa e desenvolvimento no Brasil em 2020, avançou em Novembro Bruno Zitnick, Director de Relações Públicas e Governamentais da Huawei Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/huawei-contrata-antigo-presidente-brasileiro-em-corrida-ao-5g-no-brasil/