A Somos! – Associação de Comunicação em Língua Portuguesa vai aceitar durante todo o mês de Fevereiro inscrições para um concurso de fotografia sobre a pandemia da COVID-19, dirigido aos países e territórios de língua portuguesa.

De acordo com a Lusa, o concurso vai aceitar fotografias tiradas em Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e nas cidades indianas de Goa, Damão e Diu.

A Casa Garden, sede da delegação em Macau da Fundação Oriente, vai acolher entre 26 de Março e 10 de Abril uma exposição com a curadoria de António Mil-Homens, fotógrafo português radicado em Macau, que irá reunir as melhores fotos do concurso.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, a associação referiu que o objectivo é “projectar a dimensão cultural da lusofonia, assim como o papel de Macau enquanto plataforma que une a China e os países e regiões de língua portuguesa”.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/concurso-de-fotografia-sobre-covid-19-nas-comunidades-lusofonas-lancado-em-macau/