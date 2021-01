A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou na terça-feira a abertura de uma loja oficial da selecção portuguesa na plataforma Tmall, detida pela gigante chinesa do comércio electrónico Alibaba Group Holding Ltd.

A FPF escreveu na rede social chinesa Weibo que a loja, lançada em parceria com a empresa chinesa de licenciamento desportivo Beijing All Star Partner Communications Co Ltd, irá vender produtos oficiais da selecção portuguesa, actual campeã europeia.

Segundo um comunicado divulgado pela Beijing All Star Partner, a Tmall afirma que a loja irá aproximar a selecção portuguesa dos fãs chineses, numa altura em que a equipa se prepara para defender o título no Campeonato Europeu de Futebol, marcado para o Verão de 2021.

A FPF espera que a selecção portuguesa possa “inspirar uma nova geração de futebolistas chineses a concretizar o seu potencial”, refere no comunicado Nuno Moura, Director de Marketing da FPF.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

