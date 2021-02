A State Power Investment Corp Ltd. (SPIC) anunciou a entrega dos geradores para a quarta fase de expansão de um projecto de energia a gás natural no porto de Açu, no sudeste do Brasil.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, a SPIC sublinha que a expansão irá mais que duplicar, para 6.5 gigawatts, a capacidade de geração eléctrica do projecto no Estado do Rio de Janeiro.

A SPIC diz estar a trabalhar com o operador do porto, a Prumo Logística, para preparar uma proposta para um concurso de aquisição de energia a longo prazo que será lançado pelo Governo brasileiro.

A eléctrica estatal chinesa garantiu, entretanto, o controlo de 33 por cento do projecto, uma participação que tinha adquirido à Prumo em Agosto passado.

O comunicado lembra que o envolvimento da SPIC no projecto advém de um acordo assinado em Novembro de 2019, durante a primeira visita do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, à China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/electrica-chinesa-entrega-geradores-a-gas-natural-a-projecto-brasileiro/