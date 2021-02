Cabo Verde e a China assinaram na semana passada, na capital cabo-verdiana, Praia, dois acordos de cooperação económica e técnica no valor de 100 milhões de yuan (US$15,5 milhões), avançou a Lusa.

De acordo com a agência noticiosa portuguesa, um dos acordos prevê que a China financie a construção de um complexo materno-infantil no hospital do Mindelo, na ilha de São Vicente.

Segundo o Ministério chinês do Comércio, o Ministro cabo-verdiano dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Rui Figueiredo Soares, revelou que o acordo abrange o desenvolvimento da Zona Económica Especial Marítima de São Vicente.

O governante garantiu que Cabo Verde quer ser um parceiro útil na cooperação entre a China e o continente africano, refere o Ministério chinês, num comunicado.

O Embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, disse desejar que o 45.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países seja marcado por um reforço dos laços bilaterais.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/cabo-verde-assina-acordos-de-us155-milhoes-com-a-china/