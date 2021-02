O grupo chinês Hytera Communications Corp Ltd. anunciou na segunda-feira ter assinado um contrato para fornecer serviços de manutenção do sistema de telecomunicações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Brasil.

Num anúncio enviado à Bolsa de Valores de Shenzhen, a Hytera revela que o contrato no valor de 49,6 milhões de reais (US$9,1 milhões), foi assinado pela Teltronic Brasil Ltda, uma subsidiária brasileira do grupo.

O contrato é válido durante os próximos dois anos e meio, mas poderá ser prolongado até um máximo de cinco anos.

O sistema TETRA de telecomunicações da PRF, que cobre vários estados brasileiros, foi desenhado pela Teltronic Brasil.

A Hytera sublinha que já fornece soluções de telecomunicações sem fios para forças de segurança em vários estados brasileiros.

A Hytera adquiriu, em 2017, o fabricante britânico de equipamento de telecomunicações Sepura Ltd., que dois anos antes tinha comprado o grupo espanhol Teltronic.

