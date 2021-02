O Instituto Português do Oriente (IPOR) anunciou na segunda-feira a assinatura de um memorando de entendimento para cooperação com o Centro de Linguística da Universidade do Porto, no norte de Portugal.

Num comunicado citado pela agência noticiosa portuguesa Lusa, o IPOR revela que o acordo prevê cursos de formação complementar e de actualização de professores, projectos de investigação científica conjuntos, produção de materiais didácticos e a realização de estágios.

O IPOR, sediado em Macau, pretende com este acordo “reforçar a qualidade da sua oferta” no ensino da língua portuguesa, “tendo em conta o aumento da procura que se tem verificado na região Ásia-Oceânia”.

Está para breve a criação de um centro de línguas do IPOR na cidade de Chengdu, na província de Sichuan, no sudoeste da China, acrescenta o comunicado citado pela Lusa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

