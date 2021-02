De acordo com as estatísticas dos Serviços da Alfândega da China, as trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Outubro de 2020 foram de US$118,912 mil milhões, um decréscimo homólogo de 2,07por cento. As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de US$85,426 mil milhões, um decréscimohomólogo de 1,31 por cento, enquanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram de US$33,486mil milhões, um decréscimo homólogo de 3,96 por cento.

As trocas comerciais em Outubro foram de US$13,234 mil milhões , um decréscimo de 7,62 por cento face ao mês anterior. As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de US$9,033 mil milhões, um decréscimo de 10,62 por cento face ao mês anterior, enquanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram de US$4,202 mil milhões, um decréscimo de 0,42 por cento face ao mês anterior.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/trocas-comerciais-entre-a-china-e-os-paises-de-lingua-portuguesa-de-janeiro-a-outubro-de-2020-foram-de-us118912-mil-milhoes/