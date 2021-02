O banco digital brasileiro Nu Pagamentos SA, também conhecido por Nubank, anunciou na semana passada ter angariado US$400 milhões numa nova ronda de financiamento.

Num comunicado, o Nubank revela que o gigante chinês das redes sociais Tencent Holdings Ltd, que já era um accionista da empresa, também participou nesta ronda de financiamento.

A oitava ronda de financiamento do Nubank atraiu um grupo de investidores privados e públicos “conceituados”, entre os quais actuais accionistas do banco, sublinha o comunicado.

O Nubank está satisfeito por contar com o apoio dos investidores e aprender com as experiências dos parceiros para expandir o seu negócio, disse o Presidente da empresa, David Velez.

A nova ronda de financiamento irá permitir ao Nubank expandir os serviços lançados recentemente no México e na Colômbia, sublinhou o mesmo responsável.

O grupo Tencent investiu US$180 milhões, em 2018, na aquisição de 5 por cento do Nubank.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-chinesa-investe-em-banco-digital-brasileiro/