O Governo chinês assinou na quinta-feira um acordo de assistência técnica com Cabo Verde, no valor de quase US$1,5 milhões, para melhorar a segurança alimentar no país africano, inclusive através da produção de algas.

O projecto surge no âmbito do Programa de Cooperação Sul-Sul, que reúne a China e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, na sigla inglesa).

Segundo a agência noticiosa portuguesa Lusa, a FAO sublinhou que o acordo prevê um estudo sobre o potencial do cultivo de algas marinhas em Cabo Verde e a implementação de sítios-piloto.

Durante três anos, sete peritos chineses vão apoiar o arquipélago na gestão dos solos, água e fertilizantes, promoção de métodos de controlo biológicos sobre pragas, e valorização de produtos animais.

O projecto deverá abranger 4.500 agricultores das ilhas de Santo Antão e de Santiago, além de 100 investigadores, estudantes e técnicos, avançou a Lusa.

