A relação China-Portugal pode ser vista como “um modelo” no âmbito das relações internacionais, de acordo com o Embaixador Zhang Ming, Chefe de Missão da China junto da União Europeia.

No âmbito de uma entrevista de grupo com meios de comunicação social portugueses, o diplomata sublinhou que “Portugal é um amigo muito próximo da China”, revela uma transcrição do evento divulgada na semana passada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China.

“Desde o estabelecimento de relações diplomáticas na parte final dos anos 1970, os laços bilaterais entre os nossos dois países têm vindo a desenvolver-se de forma rápida e suave”, acrescentou Zhang Ming. “Actualmente, podemos testemunhar uma cooperação muito próxima entre as duas nações”.

O diplomata chinês acrescentou que o sucesso das relações entre os dois países assenta no respeito mútuo. “Portugal demonstra grande respeito pela China e a China demonstra grande respeito por Portugal. Nenhum de nós intervém nos assuntos internos do outro”, sublinhou Zhang Ming.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/lacos-portugal-china-um-modelo-para-relacoes-internacionais-diplomata-chines/