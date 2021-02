Com o objectivo de analisar e promover novas oportunidades abertas pelas Linhas de Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong e Macau, o Prof. Joaquim Ramos de Carvalho, Coordenador do Centro Internacional Português de Formação do Instituto Politécnico de Macau (IPM), profere uma conferência sobre Área da Grande Baía e o futuro da cooperação académica entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

As Linhas de Desenvolvimento da Grande Baía, de 2019, criam novas oportunidades para a cooperação académica em matéria de Investigação, Inovação e Ensino. As múltiplas referências no documento aos Países de Língua Portuguesa, em associação com sectores prioritários de inovação em que Macau tem papel de relevo, permitem definir áreas e formas de cooperação de elevado potencial. A cooperação académica Sino-Lusófona pode assim alcançar um novo patamar de excelência, no quadro do que será uma das regiões mais inovadoras e economicamente desenvolvidas do mundo nos próximos anos.

O Prof. Joaquim Ramos de Carvalho é o Coordenador do Centro Internacional Português de Formação do IPM. Anteriormente foi Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, entre 2011 e 2019, e tem uma vasta experiência no intercâmbio e cooperação internacional, tendo sido responsável pelo desenvolvimento das relações com a China, a Europa e os Países de Língua Portuguesa na Universidade de Coimbra, onde contribuiu para a criação da Academia Sino-Lusófona, o Centro de Estudos Chineses da Academia Chinesa de Ciências Sociais e o Instituto Confúcio especializado em Medicina Tradicional Chinesa. O Centro Internacional Português de Formação do IPM tem como objectivo apoiar os trabalhos de Macau como uma Plataforma de Serviços entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Este Centro vai fornecer um leque de oportunidades formativas e de cooperação, de forma a responder às necessidades crescentes de Macau, da União Europeia e da comunidade internacional, no desenvolvimento da Área da Grande Baía e nas suas implicações globais.

A conferência, proferida em Português com tradução simultânea em Chinês, tem lugar no dia 25 de Fevereiro (Quinta-feira), entre as 15h00 e as 16h30, no Anfiteatro nº 1, Edifício Wui Chi, 1º andar, Instituto Politécnico de Macau. A conferência é aberta a todos os interessados, sendo gratuita a participação. As vagas são limitadas e atribuídas de acordo com a ordem de inscrição (no site: http://ipm.mo/pp5q ). As inscrições estão abertas a partir de hoje até ao dia 22 de Fevereiro. Para mais informações, é favor contactar a Sra. Kou do Gabinete de Relações Públicas do IPM através de telefone 8599 6194.

